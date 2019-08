Fredelig festival: 10 sager om uorden, to om vold - men der kommer nok flere

Bork: Ifølge politikommissær Bjarne Højgaard fra lokalpolitiet i Ringkøbing forløb Bork Festival relativt fredelig.

- Vi har haft omkring 10 sager med overtrædelser af ordensbekendtgørelsen - altså uorden. Vi har haft to voldssager, men der kommer nok en til to mere. Ellers har vi lidt narkosager, som vi er ved at samle op på, så vi finder ud af lidt senere, hvor mange der er. Det er ikke noget usædvanligt. Det er faktisk ikke så mange sager, når man tænker på, hvor mange mennesker der er, siger han.

Fredag morgen klokken 8.25 fik lokalpolitiet en anmeldelse fra Min Købmand i Bork Havn. En 16-årig dreng fra Ulfborg opførte sig aggressivt, og han blev sigtet for vold mod tre andre personer. Optøjerne startede på festivalpladsen, og den unge mand fulgte efter de tre personer til hen til købmanden.

Lørdag morgen klokken 5.15 blev tre personer på Bork Festival sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. En 21-årig og en 20-årig fra Ølgod var kommet op at slås med en 40-årig fra Sønderborg.

Derudover har lokalpolitiet fået en anmeldelse om vold. En kvinde fra Bramming var på Bork Festival med sin kæreste. På et tidspunkt bliver de to impliceret i et slagsmål, da kæresten vil skille en slåskamp ad.

- Kvinden bliver pludselig ramt i hovedet. Enten af noget eller af nogen. Hun går i hvert fald ud som et lys, og hun kommer en tur på sygehuset. Ingen kan på nuværende tidspunkt fortælle, hvad der er sket, og hvad der har ramt hende. Det skal vi se, om vi kan opklare, siger Bjarne Højgaard.