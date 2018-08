Bork Havn: Det var en ganske kølig tyv, der var på spil fredag ved Bork Havn Musikfestival. Tyveriet af en iPhone 6s skete ved 16-17-tiden, fra lejrområdet Campen, hvor telefonen blev brugt til at streame musik til et bluetooth-anlæg. Ejeren opdagede pludselig, at musikken stoppede, da telefonen var uden for rækkevidde af højttaleren, men da var tyven forduftet med sit rov.