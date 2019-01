Frækt forsøg, men tyvepar blev snydt af alarm

Måske inspireret af fredagens tyveri fra Sportigan i Skjern forsøgte et ungt par i går at stjæle fra Jysk.

SKJERN: Én ung kvinde havde i samarbejde med en jævnaldrende mand lagt en plan om at stjæle fra Jysk, der ligger i Erhvervsparken i Skjern.

Det unge par havde dog ikke tænkt planen godt nok igennem modsat den ukendte kvinde, der i fredags havde held med at samle en bunke vintertøj hos Sportigan i Skjern og stikke af med det, uden personalet opdagede det i første omgang.

Kvinden i Jysk gik mandag ved 16-tiden rundt i butikken og samlede flere ting sammen, som hun ville liste ud ad en sidedør.

Uden for døren ventede manden med en taske over skulderen klar til at tage imod. Men da kvinden åbnede sidedøren, som også er en nødudgang, aktiverede hun alarmen.

Så parret valgte at smide de ubetalte varer og stikke af i en fart.

Kvinden og manden beskrives begge som 25-30 år gamle og omkring 180 cm høje. De var begge klædt i sorte bukser, sorte sko og sorte dunjakker.

Kvinden har langt hår i to farver, sort og gråt. Hun bar et par solbriller i håret, var almindelig af bygning og talte dansk.

Manden havde en sort Nike-hue over sit lyse hår og var spinkel af bygning.