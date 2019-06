Fra sprog til netværk

Kursister fejrede med familie, venner, bekendte og ansatte på Lærdansk mandag aften, at de har bevis på, at de har bestået Danskuddannelsen.

Skjern: 57 dimittender fra 16 forskellige lande er klar til at tage skridtet videre med nøglen til det danske samfund, sproget.

De 57 har bestået danskundervisningen på Lær Dansk Ringkøbing-Skjern og afdelingsleder Susanne Bregendahl sagde stort tillykke til alle.

I Ringkøbing-Skjern kommune er der 5.000 borgere af udenlandsk herkomst, og med henvisning til den netop nystartede fb-gruppe af internationale borgere i Ringkøbing-Skjern "Internationals RKSK" havde talen fokus på det at skabe og have et netværk.

- På sprogskolen har I begyndt at skabe nye netværk - både i klasserne, i kantinen og i Taldansk-cafeen. Og det er vigtigt, at I aktivt fortsætter med at udbygge jeres netværk. Faktisk øger det også chancerne for at finde job. Ifølge tal fra Danske Medier er det sådan, at 40 procent af dem, der har et job i Danmark, har fået det gennem én, de kender - eller én, der kender én, der kender én og så videre. Altså gennem netværket, sagde Susanne Bregendahl.

Hun opfordrede dimittenderne til at melde sig ind i Internationals RKSK.

Susanne Bregendahl sluttede talen med en introduktion til Jeppe Aakjærs "Skuld gammel venskab rejn forgo".

- Den synger vi ofte her i Vestjylland, når vi er sammen i vores netværk. Den er med til at styrke følelsen af fællesskab.