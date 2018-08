Nu er temperaturene igen ved at være nede i et mere rimeligt niveau, og vejrudsigten lover mere normalt dansk sommervejr, så fra søndag må der igen fiskes i Skjern Å.

Skjern: I går dukkede der en nyhed op hjemmesiden for Skjern Å Sammenslutning, som lystfiskerne har ventet længe på:

"Fra søndag den 12. august 2018 klokken 00.01 er fiskeriet igen åbent i Skjern Å systemet" stod der.

Baggrunden for beslutningen er, at de høje temperaturer, der siden den 25. juli har gjort fiskeriet uforsvarligt, når det gælder genudsætning af laks og havørreder, nu er væk.

Det er blandt andet stormen Johanne, der har været med til at sænke temperaturen.

Nu er temperaturene igen ved at være nede i et mere rimeligt niveau, og vejrudsigten lover mere normalt dansk sommervejr indtil videre, derfor kan fiskeriet gives fri igen.

Sammenslutningen skriver dog også, "at det desværre er umuligt at vurdere vejret på den lange bane, så der er en risiko for, at det kan gå galt igen. Det håber vi selvfølgelig ikke."

- Temperaturerne svingede mellem 18 og 20 grader. Nu er de nede mellem 16,5 og 18 grader. Det er stadig i den høje ende, så jeg vil ikke afvise, at det kan blive nødvendigt at indføre et stop igen, men som forholdene er nu, er det atter forsvarligt at fiske, siger formanden for Skjernådalens Lystfiskerforening, Stefan Meldgaard til tvmidtvest.dk

Selv om fiskeriet nu igen bliver frit, opfordrer Skjern Å Sammenslutningen lystfiskerne til løbende at følge udviklingen og holde øje med vandtemperaturen på siden her.