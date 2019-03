Fra nedslidt til spritnyt: Nyt foreningshus redder taekwondoklub

- Det er et kæmpe plus, at det er helt nyt. Det havde vi ikke turdet at håbe på, for vi havde regnet med, vi skulle i en gammel gymnastiksal, og at vi skulle bruge nogle år på at finde noget mere langtidsholdbart, siger næstformand i taekwondoklubben Stephanie Thomsen.

Her opfører fonden Cirklen et foreningshus, som står klart til maj. Nu bliver træningssalen et stort rum med plads til 150, hvor det før var gymnastiksale fra den nedlagte kommuneskole.

Derfor frygtede Skjern Taekwondo Klub, at de blev nødt til at tage imod et tilbud fra Kirkeskolen, selvom der ikke var plads til udstyr.

For de lokale skoler havde ikke plads, og Ringkøbing-Skjern Kulturcenter kunne kun tilbyde for dyre og skæve tidspunkter.

Taekwondokæmperne skifter den gamle gymnastiksal ud med et stort, spritnyt lokale. Næstformand for Skjern Taekwondo Klub Stephanie Thomsen håber på, de nye rammer forsøder tilværelsen for de eksisterende medlemmer, og at de nye faciliteter kan tiltrække flere medlemmer. Arkivfoto: Mads Dalegaard

Formanden for Cirklen, Bent Dyrvig, læste artiklen og ringede til kampsportsforeningen for hjælpe dem ud af kattepinen.

Den første kontakt til Cirklen kom i hus, kort efter Dagbladet i december kunne fortælle om, at både taekwondoklubben og Skjern Fotoklub følte sig ladt en smule i stikken af kommunen, fordi der ikke for alvor var kommet nogen hjælp til at finde nye lokaler.

Tiltrængt med en ny start

Efter flere møder er lejeaftalen nu kommet i stand, og selvom det bliver en smule dyrere for klubben at skifte til helt nye lokaler, er det til at overleve. Så nu tegner året for foreningens 30-års fødselsdag noget lysere end for bare et par måneder siden.

Stephanie Thomsen håber, klubben kan tiltrække flere medlemmer ved at flytte, for i det nye hus er alt fra spejdere til en løbeklub lejere, og i et mere levende foreningshus med Ringkøbing-Skjern Kulturcenter som nabo håber hun, at flere vil få øjnene op for foreningen.

- Vi har brug for et friskt pust og en ny start i klubben, og det håber og tror jeg, at det her kan give, siger næstformanden.

For Skjern Fotoklub er der stadig ikke kommet styr på lokalesituationen. Fotoklubben skal først være ude i november, og formand Gudrun Clausen fortæller, at fotograferne lige nu afsøger mulighederne. Cirklen er et af de steder, de overvejer.