Jeppe Riber forlod Skjern Håndbold i sommeren 2011 for at skifte hjem til hjembyen, Esbjerg, og Ribe-Esbjerg. 1. divisionsklubben sikrede sig oprykning, og i sæsonen efter blev Jeppe Riber så ligatopscorer. Lige her, som 27-årig og på toppen af karrieren, lagde fløjspilleren så håndbolden på hylden. Foto: Chresten Bergh