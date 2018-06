TARM: Vi skal lige have en bekendelse her i dagens avis. Solgårdens forstander, Kristian Andersen, der i øvrigt er byrådsmedlem for Kristendemokraterne, har prøvet det koncept af, som ligger bag beslutningen om, at 17-årige må tage kørekort og køre bil, og den står stærkt i erindringen, nu hvor Solgårdens elever har gået til køreundervisning. Dog var det før, det blev lovligt.

Vi skal tilbage til 80'erne. En tid, hvor man så meget anderledes på mange ting, men det var her, det skete.

Kristian Andersen havde sin efterskolekammerat med i sommerhus, og ingen af dem havde kørekort. Det var en fredag aften. De skulle lige en tur i kiosken. Den lå ikke så langt væk. Så det korte af det lange var, at far Jørgen blev spurgt, om de ikke lige måtte snuppe bilen. Jo da. Det kunne der vel ikke ske det store ved? En fredag aften?

Men ak og ve. Oppe ved kiosken kom der lige en patruljevogn. Kammeraten, der sad ved rattet, var noget befippet, da betjenten bad om at se et kørekort. Han spurgte Kristian Andersen, om han skulle vise sit traktorkørekort. Thi det var det eneste, han havde.

Knægtene blev bragt tilbage til sommerhuset.

- Min far var i gang med at børste tænder, da jeg kom ind og sagde, at politiet var der. Det ville han ikke tro på, men den var god nok. Jeg kan huske betjenten spurgte min far: Har De givet deres velsignelse til det? Så svarede min far: Velsignelse og velsignelse... Det er måske så store ord, fortæller Kristian Andersen med et smil.

Enden på det blev, at kammeraten fik en bøde på 300 kroner, og så var den sag ude af verden.

I øvrigt har Kristian Andersen stort kørekort. Da han var i militæret, blev det jævnligt brugt.