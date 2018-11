Fra folkeskole til faglært: Lokal glæde over politisk aftale

Et bredt politisk flertal på Christiansborg er blevet enig om gøre erhvervsuddannelser mere attraktive for folkeskoleeleverne.

- Jeg er glad for, at vi de kommende år får en økonomi, så vi er på status quo, siger hun og uddyber:

Det er nogle af punkterne i den politiske aftale, som torsdag blev indgået af VLAK-regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF, som skal gøre erhvervsskolerne til en mere attraktivt valgt for landets unge. Den aftale plus aftalen om at droppe omprioriteringsbidraget, der betyder, at erhvervsskolerne ikke skal spare to procent på budgettet hvert år fra 2019, møder lokalt bifald både fra faglig side og fra Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern.

Ringkøbing-Skjern: En prøve i et praktisk eller musisk fag i 8. klasse, styrkelse af erhvervsskolernes image og kvalitet af undervisning og planer om at erhvervsrette 10. klasse.

Gode takter

Marianne Oksbjerre er desuden glad for at man i Ringkøbing-Skjern allerede er godt med på noderne i forhold til have en erhvervsrettet 10. klasse, som nemlig ligger på erhvervsskolen.

- Aftalen har mange gode takter, og vi glæder os til sammen med kommune at være foregangskommune i denne aftale, siger hun.

Også formand for fagforeningen Metals lokalafdeling Helge Albertsen er glad for den nye aftale. Han glæder sig ikke mindst over, at alle partier i Folketinget bortset fra Enhedslisten og Alternativet er med.

- Der er bred politisk opbakning til aftalen, og der er behov for ro. Der har været så meget polemik de senere år. Vi vil bare have lov at gøre det, vi er gode til, nemlig at danne og uddanne vores børn, siger Helge Albertsen, der også er formand for UCRS' bestyrelse og byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

- Aftalen tager hånd om mange af de ting, vi har gjort opmærksom på, og jeg er glad for, man lytter til, hvad der skal til, når man laver reformer.