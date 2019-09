Fra efteråret kan du spille gå-fodbold i Lem

Sportsgrenen er efter sigende populær i fodboldens hjemland, England, hvor man har succes med at få engageret folk, selvom de måske ikke er i stand til at spille under normale forhold på en fodboldbane.

LEM: Man bliver aldrig for gammel til at spille fodbold. Heller ikke selvom fysiske skavanker måske har sat en stopper for en karriere på det lokale senioroldboyshold.

- Men der ligger også ufatteligt meget socialt i det. Det ved alle, der har haft noget med fodbold at gøre; Tredje halvleg er mange gange er lige så vigtig som første og anden. Så vi vil lægge op til, at man også kan hygge sig bagefter, siger han.

- Det er for at få nogen, der er knap så aktive i gang igen på en måde, der ikke er så hård ved kroppen, siger centerleder i Lem Hallen Jørn Aas.

Den største forskel ligger i hastigheden; Der må kun gås. Hvis en spiller kommer til at jogge eller løbe, tildeles det andet hold eksempelvis et frispark.

Fodbold for alle

Egentlig var der i første omgang lagt op til, at gå-fodbold skulle være for folk på 50 år og opefter, men i Lem er det muligt for både mænd og kvinder at være med, selvom man ikke har rundet de 50 år eller en habil fodboldspiller.

- Vi laver et miks for både mænd og kvinder. Det tror vi sagtens, spillet kan bære, for det bliver ikke så fysisk betonet, når man ikke skal løbe. Så vi vil opfordre så mange som muligt uanset alder og køn til at prøve det af, siger Jørn Aas.

Det er gratis at være med til gå-fodbolden året ud. Efterfølgende vil man vurdere, om der er interesse for at forsætte - og om der skal betales et mindre beløb i kontingent.

- Så vi prøver det af nu, uden at folk skal binde sig til en hel masse. Det er vores tanke om det, siger centerlederen.

Indtil videre har man fået tilsagn fra flere borgere fra Lem by, men alle kan være med, hvorend man bor, lyder det.