Fra Kirkeskolen til Venneby

Skjern: Venneby bød på skoledage ud over det sædvanlige. Målet var at give alle elever en forsmag på det liv, der venter efter skolen, som borger i en by, hvor alle må tage deres tørn for at få hjulene til at køre rundt.

I fem dage arbejdede alle eleverne på Kirkeskolen sammen på kryds og tværs for at drive 29 forskellige virksomheder i Venneby. Der blev lavet mad til byens borgere, og udvalget var stort - lige fra tapas, pizza og burger til alverdens kager og bolsjer.

Mange virksomheder var optaget af produktion til markedsdagen torsdag, som afsluttede temaugen. Her var alle forældre, bedsteforældre og søskende inviteret til at besøge Venneby og købe alle de herlige produktioner, der var blevet lavet rundt om i virksomhederne:

Juleting, genbrug, engle i glas, smykker, designer t-shirts og kunstværker - både de traditionelle på lærred og værker lavet af genbrugsmaterialer.

I løbet af de travle dage havde alle borgere mulighed for at få god pleje og omsorg på Vennebys sygehus, en makeover i salonen, brænde krudt af i legelandet og i træningscenteret, slappe af med en film i biffen og udfordre venner i e-sport.

Byens orkester sendte herlige toner ud i hele byen, og byens news-afdelinger har dækket al aktivitet.

Vennebys kommune, bank og politi har sammen sat rammerne for Venneby, og sikret at alle har haft gode levevilkår.

Ugen var fuld af smil, godt samvær og forventningsfulde børn. Skolen har besluttet, at et eventuelt overskud fra ugen skal gives til velgørenhed.