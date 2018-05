Fra Afrika til Skjern Enge for at glæde dig

Mange af vores trækfugle, der overvintre i Afrika vil være vendt tilbage, og det helt store fuglekor venter de morgenduelige. Efter turen i skoven omkring Lønborggård kan man passende besøge det store fugletårn ved vejen mellem Lønborg og Skjern. Her vil et hold ornitologer tager imod, og bevæbnet med teleskoper - i både voksen- og børnehøjde - bliver der gode muligheder for at studere det rige fugleliv i Skjern Enge.

Ringkøbing-Skjern: Søndag den 27. maj inviterer Dansk Ornitologisk Forening til Fuglenes Dag i Skjern Enge. Lokalafdelingen DOF Vestjylland står klar til en morgenvandring for de morgenfriske kl. 7 ved Lønborggård. Her vil ornitolog og fuglestemmekender Jens Hasager lede turen i skoven omkring Lønborggård.

Fugle over alt

I tidsrummet kl. 9 til 12 kan alle være med til at finde og identificere så mange fugle som muligt fra tårnet. Både gråænder, blishøns, gæs og svaner har fået unger og svømmer rundt med dem på jagt efter føde.

- Er vi heldige, vil der måske stå nogle skestorke og forsyne sig med orme og krebsdyr og havørnen har måske lige netop brug for at finde føde til sine sultne unger, mens vi står og kigger, fortæller Marianne Linnemann fra DOF Vestjylland i en pressemeddelelse.

DOF Vestjylland opfordrer alle interesserede til at pakke kaffekurven og nyde morgenmaden i selskab med dygtige ornitologer. I fugletårnet bydes der på et rundstykke eller en basse til de hurtige. Medbring selv kaffe og saftevand. Til børnene er der lidt mundgodt og et flot "fuglekigger"badge. Der er også mulighed for at farvelægge en flot fugletegning.