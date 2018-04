Fotogalleri: Økodagen er et kæmpe hit hos børnene

Skjern: Det kan godt være, at det var øko-køernes glædesdans, når de bliver lukket ud på græs, der var i fokus på økodagen hos Margit og Ernst Kristensens gård tæt ved Ejstrup søndag. Men børnene var i allerhøjeste grad også i fokus. Der var børn her, der og alle vegne.

Der var børn, der hoppede på små gummidyr, der var børn, der rutchede ned af halmballer, der var børn, der prøvede at malke en ko, der var børn, der smagte på ost, mælk og yoghurt. Der var børn, der drak cacao, og der var børn der red på heste og klappede køer, kvier og kalve.

Og børnene var i alle farver af flyverdrager, for det var ikke den varmeste dag økodagen faldt på i år.

Blandt gæsterne var Line Lauridsen og Lone Adamsen. De to veninder fra Skjern og Stauning havde taget deres tre piger med til økodagen, og for alle parter var det en rigtig fin dag:

- Det er første gang for mine piger. De synes at det er rigtig sjovt, og nu er de blevet otte år, så det er på tide, at vi tog til sådan en dag. Det er vigtigt at børnene ved, hvor maden kommer frem, og dejligt at der er mulighed for at se det i virkeligheden, siger Lone Adamsen.

Det er sidste gang Margit og Ernst Kristensen er vært for økodagen, og det var derfor en lidt vemodig landmandskvinde, som Dagbladet talte med:

- På sådan en skøn dag, er det jo svært at sige, at det er sidste gang. Men nu har vi været med til denne dag i 10 år, og landmænd med mælkekvæg i 40 år, så nu er det på tide, at der skal ske noget andet, siger Margit Kristensen, og fortsætter.

- Ernst er blevet 65 år og har malket siden han var ni år gammel, det kan godt mærkes i kroppen. Vi har været økologer de sidste 23 år, og det har været et fantastisk liv at være landmænd. Vi har aldrig haft landbrugskrise, og vi ville gøre det hele om igen, siger Margit Kristensen.

Planen er nu at erstatte køerne med kødkvæg og måske et kviehotel. Et salg er ikke nødvendigt, men hvis der kommer en ung landmand med mod på at blive landmand på Skovvejen 1, eller måske "blot" vil købe jorden, så skal han da være velkommen, som Margit siger med et smil.

Og netop smil var der til hobetal på økodagen. Ikke mindst da køerne blev lukket ud præcis klokken 12, og begyndte at danse af glæde.