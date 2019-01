Fotofælden klappede: Tung speederfod på skoleveje

Her tjekkede politiet ved folkeskoler

Færdselspolitiet holdt i uge 2 øje med morgentrafik og eftermiddagstrafik ved tilkørselsveje til de lokale folkeskoler. I Ringkøbing-Skjern drejede det sig om skoler i Videbæk, Tim og Ringkøbing.Mandag 7. januar: Ringkøbing Skole fra klokken 13 til 17. Fem fartovertrædelser på Holmegaardsvej.



Onsdag 9. januar: Alkjærskolen fra klokken 6 til 10. 39 kørte for stærkt på Vellingvej. 5 af de 39 fik et klip i kørekortet, og den hurtigste bilist kørte 73 kilometer i timen.



Fredag 11. januar: Tim Skole. Fotovogn blitzede mellem klokken 7 og 8. Tre bilister kørte for hurtigt i byen, og den ene fik et klip i kørekortet.



Fredag 11. januar: Videbæk Skole. Et barn var ikke spændt fast, da det blev kørt i skole, mens tre børn ikke havde lys på cyklerne.