Forvaltningsplan på vej: Miljøstyrelsen overvejer skydepræmier på mårhunden

Netop skydepræmier vil være en god løsning, sagde mårhundejægeren Niels Erik Jørgensen fra Kloster til Dagbladet tirsdag. For så ligger den økonomiske byrde ikke på jægerne alene, ligesom de får et ekstra incitament til at jage mårhunde.

Mårhunden er uønsket, fordi den er et effektivt rovdyr, der kan udkonkurrere hjemmehørende rovdyr som eksempelvis ræv og grævling. Den er desuden en trussel mod fugle og små pattedyr, fordi de ikke er vant til mårhunden.Erfaringer fra andre lande viser, at mårhunden hurtigt spreder og formerer sig, og den er desuden en god svømmer, som kan komme til områder, hvor ræve aldrig kommer. Mårhunden kan også være bærer af rabies samt den farligere bændelorm Echinococcus multiloculus. Bændelormen kan være dødelig for mennesker, men parasitten kan også sprede sig til hjemmehørende vildt. Kilde: Miljøstyrelsen

Imod hensigten

Men i Miljøstyrelsen er der ikke udelt begejstring for at indføre skydepræmier.

- Der er fordele og ulemper ved metoden. Vi kigger på erfaringer, som man har gjort sig med metoden i andre lande, fortæller Jens Skovager Østergaard, der anerkender, at jægerne gør et stort stykke arbejde for at bekæmpe mårhunden på dansk jord.

Men udbetaling af skydepræmier kræver en stor og tung administration, da man er nødt til at sikre sig, at der ikke bliver indleveret dyr, som eksempelvis er skudt i Tyskland.

I andre lande er der desuden eksempler på, at skydepræmier - helt imod hensigten - er med til faktisk at opretholde bestanden af andre uønskede arter, som der har været skydepræmier på.

- Mårhunde kan reproducere sig selv i stor stil, og i dansk natur får de omkring 11 unger. Det er en bekymring, at man kan opretholde en lokal bestand af mårhunde med henblik på at høste overskuddet. Det kan give et økonomisk incitament, der virker mod hensigten om at bekæmpe mårhunden, forklarer Jens Skovager Østergaard.