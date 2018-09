Forvaltningsekspert: Kommunaldirektør var inhabil

Niels Erik Kjærgaard var inhabil, da han som kommunaldirektør pressede på for at få salg af grund i nabohøring. Det mener cand.jur. Bente Hagelund, der er forfatter til flere bøger om forvaltning.

Ringkøbing-Skjern: Daværende kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard var inhabil, da han i 2014 involverede sig i sagen om salget af Præstegårdsvej 78 i Skjern.

Det vurderer en ekspert i forvaltningsret, cand.jur. Bente Hagelund, der er rektor på Folkeuniversitetet i København og forfatter til flere bøger om forvaltning.

Bente Hagelund henviser til Forvaltningslovens paragraf 3, som siger, at "den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald".

- Kommunaldirektøren viser jo, at han har en klar interesse i sagen om grunden. Både ved at sørge for at videresende naboens materiale, dernæst ved at kommunikere med juristen om sagen og endelig ved at komme med et høringssvar. Han er chef i en myndighed, der skal træffe afgørelse, og derfor må han ikke blande sig i sagen, siger Bente Hagelund.

Hun mener ligeledes, at Ringkøbing-Skjern Kommune har handlet i strid med Forvaltningslovens paragraf 19 ved at have anlagt to forskellige skøn om nabohøring i samme sag.

- Hvis kommunen i 2015 skønnede, at en sag skulle i nabohøring, skal sagen også i nabohøring igen tre år efter, hvis der er tale om identiske forhold. Og en kommunal nabohøring kan ikke erstattes af, at en privatmand udfører sin egen private nabohøring, siger Bente Hagelund.

Om der skal ske en nabohøring afhænger af et skøn, hvor myndigheden skal afgøre, om naboerne har en væsentlig individuel interesse i en sag og dens udfald.

- Hvis dét, der skal ske med en grund, udgør en påvirkning af nabogrundene i form af visuelle gener, eller lugt eller støj, skal det i høring. I denne sag om legepladsen kan man måske sige, at det var at strække begrebet ret langt, at man i 2015 spurgte hele 52 naboer. Omvendt kan det forsvares, hvis alle var glade for at kunne sende deres børn hen på legepladsen. Men i så fald har de 52 beboere jo ikke mindre interesse i legepladsen tre år efter, og derfor burde der være holdt en nabohøring igen, siger Bente Hagelund.

I Præstegårdsvej-sagen kom der tre negative indsigelser fra de 52 høringsberettigede naboer.

- Men det er en misforståelse at tro, at fordi naboerne protesterer, ja så kan man ikke gennemføre en sag. Naboerne har ikke vetoret, fastslår Bente Hagelund.