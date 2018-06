Fortsat stor opbakning til Kulturhus SKOLEN

Kai Kjær Jensen, formand for styregruppen til det nye Kulturhus, er optimistisk og tror på, at renovering af den gamle friskole kan begynde til august.

Sdr. Vium: Ved første øjekast ligner det en helt almindelig og vedligeholdt skole. Det samme gør sig gældende, når man går gennem dørene. Eneste tegn på at skolen ikke længere er i brug på daglig basis er, at borde og stole står tilfældigt placeret, ligesom der heller ikke er blevet gjort rent i længere tid. I august sidste år lukkede Friskolen i Sdr. Vium og i slutningen af september blev bygningen købt af Kulturhus SKOLEN Sdri.Vium, som er en selvejende institution, der blev nedsat i forbindelse med borgermødet i maj sidste år. Planen var, at vuggestue og børnehave skulle flyttes over i halvdelen af skolens lokaler, mens resten af skolen skulle bruges til forsamlingshus: - Fra begyndelsen var der stor opbakning om at overtage den gamle Friskole og lave den om til et kulturhus. Vi har dog fundet ud af, at det er en lang proces at komme igennem, forklarer Kai Kjær Jensen, formand for styregruppen.

Vi har fået tilsagn fra alle foreninger, som vil gøre brug af det. Mulighederne er mange, når først det hele står klar. Vi har også stadig stor opbakning fra lokalsamfundet og det er giver os ekstra motivation til at fortsætte. Kai Kjær Jensen, formand for styregruppen.

Kulturhus SKOLEN Planerne med bygningen af den gamle Friskole i Sdr. Vium er:Det gamle lærerværelse skal laves om til vuggestue. En væg til skolelederens kontor skal rives ned, så det bliver et stort rum.



I et gammelt depotrum skal der laves børnetoiletter.



I midten af fællesrummet skal der opføres en væg. Den en del af skolen skal bruges til børnehave og vuggestue, mens den anden del skal bruges til forsamlingshus og kurser.



Et gammelt klasseværelse skal laves om til et professionelt køkken, som kan benyttes i forbindelse med aktiviteter i forsamlingshuset.



Den gamle gymnastiksal skal renoveres og ventilationen skal laves om.

Søgte VE-midler En arbejdsgruppe blev nedsat og deres første punkt på dagsordenen var at søge VE-midler. Dette skulle gøres inden 1. oktober, men det lykkedes arbejdsgruppen få ansøgningen sendt til tiden. Ansøgningen blev godkendt og de modtog derfor 1,8 millioner til renovering af den del af Friskolen, som skal bruges til forsamlingshus: - Under alle omstændigheder er planen, at vi begynder renoveringen den 1. august. Vi skal have en væg sat op i midten af fællesrummet, som skal opdele børnehave fra forsamlingshus. Så skal vi have renoveret gymnastiksalen og gjort noget ved ventilationen. Der er meget at se til, forklarer formanden.

Et kulturelt samlingspunkt Formålet med at købe den gamle Friskole har hele tiden været at lave et kulturelt samlingspunkt i byen: - Vi har fået tilsagn fra alle foreninger, som vil gøre brug af det. Mulighederne er mange, når først det hele står klar. Vi har også stadig stor opbakning fra lokalsamfundet og det er giver os ekstra motivation til at fortsætte, siger Kai. Faktisk er skolen 1. sal allerede i brug, da nogle lokale kvinder kaldet "Kreative damer" har lejet sig ind. Det samme gælder Lyne Friskole, som i slutningen af efteråret tog kontakt til styregruppen: - Nogle af deres elever kommer og bruger vores fysikudstyr. Vi er tilfredse med aftalen og måske bliver den ændret lidt til næste skoleår, så de kan have hele dage herovre, forklarer Kai. Derudover har forsamlingshuset allerede holdt flere arrangementer på den gamle skole.