Forsyningen skal bevare sin selvstændighed

Ringkøbing-Skjern: Andre steder i Danmark ser man fusioner af forsyningsselskaber på tværs af kommunegrænser.

- Det er ikke den vej, vi skal gå, siger Helge Albertsen, der er formand for Ringkøbing-Skjern Forsyning.

Forsyningen er et aktieselskab, hvor kommunen ejer aktierne. Der har netop været generalforsamling.

- Som kommune har vi stor gavn af en kommunal forsyning, der tager ansvar for borgernes trivsel. Vi har regnet ud, at forsyningens investeringer giver cirka 250 arbejdspladser her i kommunen ud over de 70 ansatte. Desuden er forsyningens investering i Innovest med til at tiltrække uddannelser og skabe iværksættere, forklarer Helge Albertsen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning har forstærket sin dialog med kommunen.

- Forsyningen har jo nogle kompetencer, så vi kan byde ind på mange opgaver, påpeger Helge Albertsen.

Ringkøbing-Skjern er i gang eller skal i gang med store investeringsprojekter, klimaprojekt i Ringkøbing, fjernaflæsningsprojektet, centralisering af renseanlæggene og renovering af kloaksystemet, der vil kræve store investeringer i de kommende år.

Helge Albertsen synes, at man i meget højere grad skal slå på, at vi har rent drikkevand.

- I alle sommerhuse, hvor der kommer turister, burde der sidde en seddel ved vandhanen: Vandet kan drikkes, for det er jo ikke naturligt andre steder i verden, påpeger Helge Albertsen.

Han glæder sig over, at forsyningen har en god dialog med lodsejerne omkring grundvandsbeskyttelse.