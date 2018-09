Forsyningen: 7650 sommerhuse bør kloakeres på ni år

Direktør Finn Jessen, Ringkøbing-Skjern Forsyning: - Det er billigst at kloakere Ringkøbing-Skjerns sommerhusområder i ét hug frem for at sprede det ud over 40 år.

Ifølge et forslag, som teknik- og miljøudvalget netop har behandlet, skal der kun kloakeres omkring 200 sommerhuse om året de næste ni år; samtidig skal nedskrivningsperioden for et nedsivningsanlæg sættes til 20 år.

Har man investeret i et nedsivningsanlæg, bliver afskrivningsperioden for anlægget 10 år, hvis det står til forsyningen.

Så meget kommer det til at koste hver især de 7650 sommerhusejere, der på nuværende tidspunkt ikke er kloakeret, at blive koblet på spildevandsnettet.

En billigere løsning

Teknik- og miljøudvalget besluttede at udskyde sagen for at indhente flere oplysninger.

Finn Jessen peger på flere grunde til, at der skal gøres noget ved kloakeringen af sommerhusene inden for relativt få år.

- Der er den økonomiske side af sagen. Hvis vi kan gennemføre kloakeringen inden for de ni år, kan vi udbyde arbejdet i større mængder og dermed få bedre priser. Vi har regnet ud, at kloakerer vi alle sommerhuse inden for perioden 2019-2027, kan vi med de tilslutningsafgifter, vi får ind, og de udgifter, vi forventer, få regnskabet til at balancere med et stor rundt nul.

- Det betyder også, at kloakeringen ikke får nogen konsekvenser for vores øvrige 20.000 kunder, tilføjer han.

Splittes arbejdet op i mindre portioner, der strækkes ud over 40 år, kan man til gengæld ikke få ordentlig økonomi i projektet.

- Vi har jo for eksempel de samme udgifter til kloakledninger til renseanlægget, uanset hvor mange huse, der kobles på, siger han.