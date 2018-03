Forsvarsadvokater: Vi troede, han ville blive frikendt

Et DNA-bevis fundet i amfetaminlaboratoriet er et centralt bevis i sagen, men resten af beviserne er tynde, mener forsvarsadvokaterne fra sagen.

TROLDHEDE: Onsdag 3. januar faldt dommerens hammer ved byretten i Næstved i den store retssag med otte tiltalte om produktion og salg af 120 kilo amfetamin. Mens flere af de tiltalte fik dom som forventet, kom det bag på samtlige otte forsvarsadvokater i sagen, ikke kun Christian Nørgaard Pedersens egen, at han blev idømt 10 års fængsel. - Vi havde talt om hans sag i forsvarergruppen, og der var en generel enighed om, at han med sikkerhed skulle frifindes, fortæller Jesper Storm Thygesen, forsvarsadvokat i firmaet Storm Thygesen. - Det er min opfattelse, at han burde være frifundet. Jeg mener klart, at han er uskyldig dømt. Der er simpelthen ikke et fældende bevis, siger Jørn Brandenhoff Schmidt fra Advokatfirmaet Stage. - Det er på et meget tyndt grundlag, at Christian Nørgaard Pedersen er dømt. Princippet om, at han er skyldig uden enhver form for rimelig tvivl, er man gået på kompromis med her, for det ligger bestemt ikke uden for enhver rimelig tvivl, siger Allan Vistisen fra Advokatfirmaet Vistisen.

DNA-bevis er tvivlsomt Flere af forsvarsadvokaterne, der har stor erfaring med kriminalsager, nævner det DNA-bevis, som er en af de overvejende grunde til, at Christian Nørgaard Pedersen blev fundet skyldig og idømt 10 års fængsel. - Han er dømt på DNA og ikke meget andet. DNA'et sad på en flytbar ting, og så skal der være flere beviser, siger advokat Naja Wærness Larsen fra advokatfirmaet Mikael Skjødt. Christian Nørgaard Pedersens DNA blev fundet på kanten af tape, som sad på dunke med amfetaminolie, som blev fundet i den garage på Sønderupvej, hvor amfetaminen blev produceret. Garagen blev brugt af Christian Nørgaard Pedersen til opbevaring af bl.a. tøj, som han solgte i fællesskab med sin mangeårige ven, Per Nielsen, der blev idømt 15 års fængsel i sagen. DNA'et er med sikkerhed hans DNA, men da man ikke kan dømmes på DNA alene, skal der være andre beviser. Og forsvarernes pointe er, at de de øvrige beviser i sagen langt fra sikre nok til at sikre, at han er dømt uden for enhver rimelig tvivl.