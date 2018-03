Forsvarer: Beviserne bliver misfortolket

Kaare Kristensen, der er forsvarsadvokat for Christian Nørgaard Pedersen, mener, at retten springer over, hvor gærdet er lavest.

Ud af en sammenhæng

- Dommer og domsmænd har slet ikke forholdt sig til, hvordan DNA'en er kommet på tapen. Christian kan have rørt ved den tape hvor som helst og når som helst. Det siger intet om, at Christian har produceret amfetamin. Jeg er glad for, at jeg ikke har været i garagen og har rørt ved noget tape, for så kunne jeg have siddet i fængsel, siger Kaare Kristensen.

Han nævner også et brev, som Christian Nørgaard Pedersen fik fra sin ven Per, der sad varetægtsfængslet. Brevet handler om en bil og en forsikringssag, som vennen beder Christian om at tage sig af. I brevet står der blandt andet: "Låst her da jeg intet må sende eller modtage uden det går igennem/politi" og " håber Du kan styre verden".

- Det er at trække den langt, at den bemærkning, taget ud af en sammenhæng, skal tolkes som om, Christian har styr på en narkoorganisation, siger Kaare Kristensen.