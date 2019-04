Forstander på lukningstruet VUC: Vi er pressede

Hendes reaktion kommer ovenpå, at undervisningsminister Mette Riisager (LA) tirsdag meldte ud, at en række VUC-centre er lukningstruede, heriblandt centret i Ringkøbing-Skjern, der har afdelinger i begge byer.

Således har VUC Ringkøbing-Skjern meldt ud, at man også vil slå dørene op for nye elever i skoleåret 2019-2020, når vi rammer 1. august.

- Men det er ikke det samme, som vi ikke har tænkt os at fortsætte. Vi tænker i forskellige muligheder, og der vil være en pulje fra ministeriet, som man kan søge, og det har vi tænkt os at gøre, siger hun.

Nu skal elever under 25 år dog over på en ny uddannelse, Forberedende Grunduddannelse (FGU), og det vil betyde at VUC Ringkøbing-Skjern vil miste halvdelen af AVU-eleverne og dermed komme under 100 årselever.

Lang transporttid

Når halvdelen af AVU-eleverne, dem under 25 år, overgår til FGU, vil der kun være i omegnen af 24 elever tilbage på den AVU i Ringkøbing-Skjern.

- Det er en alt for lille masse. Så nu overvejer vi, om vi skal udbyde det både i Ringkøbing og Skjern. Det vil være et problem for kursister, hvis vi kun udbyder det ét sted - transportmæssigt vil der være nogen, der dropper uddannelsen, fordi der er halvanden times transporttid hver vej, siger Hanne Vestergaard Kristensen.

- Jeg synes, FGU er en god ide, for de unge får den hjælp, de skal have, men det er vigtigt, at der er nogen, der tænker, at der skal være et bredt uddannelsestilbud til folk over 25 år. VUC hjælper mange, der ikke er kommet godt fra start, med at komme godt videre, slår hun fast.