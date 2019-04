Forskningens Døgn byder på 10 foredrag

Ringkøbing-Skjern: Forskningens Døgn er for alle.

Skulle man være i tvivl, er det bare at lade sit blik glide over programmets forskellige fristende tilbud: Man kan høre om bakterierne, der er ved at skifte rolle fra skurk til helt, om tillid og trivsel på arbejdspladsen, liv i universet eller snuppe et foredrag om lokale fødevarer med tilhørende fællesspisning.

Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, som kører for sjette gang.

Uden for det offentlige program er et særligt tilbud til kommunens børnehaver om at få smagsprøver på naturvidenskabelig forskning. Gennem bibliotekerne kan daginstitutionerne låne en formidlingskuffert med titlen "Hjerne-ekspeditionen." Den indeholder science-aktiviteter for de 3-6-årige samt pædagogiske fif til de voksne om god sciencepædagogik, der tager udgangspunkt i børnenes egne spørgsmål og træner nysgerrighed.

Daginstitutionerne kan låne kufferten på bibliotekerne i Ringkøbing, Skjern, Hvide Sande, Tarm og Videbæk.