Forskellen var Skjern vandt målmandsduellen klart

Gudme: - Vi er i live igen.

Skjern Håndbolds træner Henrik Kronborg var ikke underligt både lettet og glad, efter Skjern Håndbold med en sejr over GOG holdt liv i håbet om at nå DM-finalen.

- Vi har ikke vundet noget endnu. Men det ændrer ikke på, at det her var en vildt vigtig sejr for os. Vi havde én chance for at forlænge muligheden for at nå finalen, og den chance tog vi. Nu har vi én chance mere på onsdag, og den håber vi selvfølgelig også på, vi tager, fortsatte Henrik Kronborg.

Skjern havde ikke lavet meget om i forhold til den første kamp mod GOG.

- Nej det havde vi ikke. Forskellen var, at vi i dag vandt målmandsduellen klart. Det gjorde GOG i den første kamp. I onsdags skabte vi mange åbne chancer, som vi ikke udnyttede på en stærk Ole Erevik. I dag havde GOG mange åbne chancer, som Emil Nielsen tog, sagde Henrik Kronborg.

Noget måtte Skjern dog ændre. Kasper Søndergaard var nemlig meget skidt tilpas og svimmel i pausen.

- Vi måtte ændre. Jonathan Stenbäcken spillede højre back, og det gjorde han fint. Vi havde også Cornelius Kragh i spil for at holde Markus Olsson frisk i slutfasen, og det må vi sige, lykkedes meget godt. Alt i alt synes jeg faktisk, vi spillede en ganske god kamp. Langt hen af vejen fik vi dækket lige så godt op, som vi gjorde i anden halvleg i Skjern. Vi fik justeret, så vi fik flere skud fra distancen til Markus Olsson, og det fungerede. Anders Eggert fik lavet vigtige mål i anden halvleg og så videre, fortalte Henrik Kronborg.

Han mente, kampen kunne være gået begge veje.

- Det var jo intenst fra først til sidst i en helt vild varm hal i Gudme. Det var marginaler, der gjorde, om det ville gå den ene eller den anden vej. Nu gik det vores vej med en dejlig blokade til sidst, sagde Henrik Kronborg.

Han ville slet ikke snakke favoritværdighed inden den tredje kamp.

- Det er ligegyldigt, hvem der er favorit. Nu har begge hold vundet på udebane, og det viser bare, hvor åbent det hele er. Det var godt for moralen at vinde på en svær udebane, og nu glæder vi os bare til onsdag, sagde Henrik Kronborg.