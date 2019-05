Allan Olsen har sat sig for at give koncert i 49 forsamlingshuse rundt om i landet. Det ser de frem til i Sædding, hvor den 63-årige sanger og sangskriver kigger ind lørdag 14. september.

Sædding: Gennem sin efterhånden lange karriere har Allan Olsen optrådt i stort set hver en krog af riget, men der findes immervæk flækker, der aldrig har set skyggen af den 63-årige sanger og sangskriver på den lokale scene.

Det bliver der rettet op på nu: Allan Olsen vil fra midten af september og et halvt års tid frem optræde solo i hele 49 forsamlingshuse rundt om i Danmark.

Det er de glade for i Sædding, hvor der er sat et ekstra stort kryds i kalenderen lørdag 14. september:

- Det er første gang, vi skal prøve kræfter med sådan et arrangement, så det er da lidt spændende, siger Inger-Marie Pedersen, næstformand i bestyrelsen for Sædding Forsamlingshus, der ligger placeret ti kilometer nord for Skjern.

- Det kan formentlig tiltrække nogle folk, som ellers ikke normalt kommer i vores forsamlingshus, tilføjer Inger-Marie Pedersen.

Sædding bliver tredje stop på Allan Olsens lange turné, og fra det vestjyske forsamlingshus er der forholdvis langt til de nærmeste konkurrenter på landkortet. Tættest på er Næsbjerghus ved Varde og Vandborg-Ferring Fælleshus vest for Lemvig.