Formand tilfreds med indstilling

Lemvig: Formanden for Lemvigbanen, Arne Lægaard (V), er godt tilfreds med den indstilling, som udvalget for Region Udvikling i enighed sender videre til Regionsrådet.

Arne Lægaard er selv medlem af udvalget, men blev erklæret inhabil under sagen og fik derfor ikke lov til at deltage i sagsbehandlingen. Som formand for Lemvigbanens bestyrelse er han dog glad for afgørelsen.

- Vi er også indstillet på at sige ja. Det ser ud til, der er en fornuftig økonomi i sagen, så det eneste, vi skal være sikre på er, at vi får ens togtype, siger Arne Lægaard.

Der har været flere betingelser, som Lemvigbanen har haft svært ved at leve med, men efterhånden har staten trukket de fleste tilbage. Det drejer sig blandt andet om, hvordan det årlige tilskud til driften kan bruges. Staten har opgivet kravet om, at tilskuddet kun kan bruges på strækningen Holstebro-Skjern, mens driften på Vemb-Lemvig-Thyborøn skulle holdes adskilt.

- Nu er der lagt op til, at vi kan skabe et driftsfællesskab, så vi kan få fælles værksted, fælles administration og et fælles reservetog. Dermed ser oplægget til samdrift nu fornuftig ud. Vi får samme aftalegrundlag som andre steder, men nu skal vi blot have på plads, at vi skal have Lint-tog på begge baner, siger Arne Lægaard.

For ham er det vigtigt, at banen ikke skal køre med to togtyper.

- Det vil blive for dyrt med to reservedelslagre, lige som vi skal oplære både værkstedsfolk og lokoførere i to typer tog. Det vil blive for dyrt, siger Arne Lægaard.

Statens tilbud er ellers at stille tre Desiro-togsæt til rådighed for driften.

- Men vi har undersøgt, om vi kan supplere ved at købe Desiro-tog andre steder, men det kan vi ikke, siger Arne Lægard.

Derfor er han tilfreds med indstillingen om, at en overtagelse af driften skal ske på betingelse af, at staten enten stiller Lint-tog til rådighed eller finder de nødvendige penge til at købe togene.