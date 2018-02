Formand om testmøller: Vi er tæt på mætningspunktet

Teknik- og miljøudvalget vil have et temamøde om testmøller; udvalgsformand John G. Christensen siger, at der ikke plads til ret mange flere på land.

RINGKØBING-SKJERN: Møllerejsnings-tempoet her i kommunen er stærkt på vej ned; men der er dog stadig projekter på vej.

Det nye teknik- og miljøudvalg har netop fået en orientering om, hvor mange møllesager administrationen arbejder på lige nu.

Det drejer sig om i alt syv sager, hvoraf nogle er langt fremme, mens andre er i forskellige stadier af planlægning; for et par af sagerne er planlægningen ikke startet endnu, da ansøgerne afventer en afklaring på den nye støtteordning for vindmøller.

- Vi har ikke politisk forholdt os til noget endnu; men vi besluttede på mødet, at vi vil holde et temamøde om vindmøller, siger formand John G. Christensen (S).

- Den generelle holdning i udvalget er, at vi er meget tæt på mætningspunktet for landbaserede møller. Vi er så tæt på, at der ikke er plads til meget mere, tilføjer formanden.

Teknik- og miljøudvalget vedtog da også på sit møde at fjerne muligheden for at opsætte møller ved Præstehøj syd for Tarm. Der er ikke brug for dem, for at kommunen kan nå målet for vindkraft i 2020-strategien.