Formand for Folketingets energiudvalg åbner for mere kabellægning

Ringkøbing-Skjern: Protester fra borgere og politikere mod Energinets plan om at trække 400 kilovolts luftledninger fra Idomlund og til grænsen er blevet hørt på Christiansborg.

Thomas Danielsen (V), der er valgt i Vestjyllands Storkreds og er formand for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, vil nu tage sagen op med energiminister Lars Chr. Lilleholt (V).

- Lars Chr. Lilleholt og jeg er enige om, at vi skal have kigget på de nye oplysninger, der er kommet frem i sagen og have en drøftelse om det, siger Thomas Danielsen.

Han peger her på nye oplysninger om prisen for at kabellægge forbindelsen.

- Der er kommet oplysninger frem på det seneste, som jeg ønsker skal verificeres. Påstanden om, at det er blevet væsentligt billigere at kabellægge, end Energinet har forudsagt, taler for, at vi følger ambitionen om at grave mest muligt ned. En af årsagerne til, at man har talt om luftledninger, har været den enorme regning, vi skulle sende til forbrugerne, hvis man skulle grave det ned. Hvis der er sket en teknisk udvikling, er det noget, som vi politisk skal skele til, siger Thomas Danielsen.

Han vil presse på at for at få gravet så meget ned som muligt, hvor det giver mening.

- Formålet er at genere så få borgere som muligt og tage hensyn til naturområder og andre forhold, der kan spille ind, siger han.

Der er jo vedtaget en lov, der siger, at elforbindelser skal udbygges med luftledninger og kun med kabler i sårbare naturområder. Er der reelt håb om, at der kan blive kabellagt på endnu flere områder?

- Der er jo et armslængdeprincip i forhold til spørgsmålene. Men når vi sender nogle politiske signaler, har jeg en forventning om, at der bliver lyttet. Og jeg har en forventning om, at der skal graves kabler ned endnu flere steder. Og på trods af armslængdeprincippet til Energinet vil jeg også som formand for Energiudvalget lave en personlig vurdering af, hvilke gener vi pålægger borgerne holdt op mod de økonomiske konsekvenser, hvis vi skal lave yderligere nedgravninger, siger Thomas Danielsen.

Han vil diskutere sagen med energiminister Lars Chr. Lilleholt i løbet af nogle dage.