Formand er tilfreds: Dalager Marked bød på god musik og fint markedsvejr

Foto: Mads Dalegaard

Det 29. Dalager kræmmer- og smådyrsmarked var søndag igang med tredje og sidste dag. Tilbuddene søndag var mangeartede, startende med familiegudstjeneste, hvorefter markeds og tivoli -pladsen åbnede med mulighed noget at spise, eller bare et sus i maven i en karrusel, eller et godt tilbud i en af de mange kræmmerboder, eller hos børnene på børnekræmmermarkedet. Gurli Gris og Kandis stod for underholdninger på de to scener. Foto: Mads Dalegaard