Formand: Nye regler bedre end app

- Jeg oplever, at mange landmænd ønsker at lave naturpleje, men er usikre i forhold til, hvilke konsekvenser og regler, der er på området. Derfor er det et længe ventet ønske fra landmænd og lodsejere at få bedre værktøjer til naturpleje, som nu går i opfyldelse, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) håber på, at de nye redskaber vil få flere landmænd til at gå ind i naturplejeordningerne.

Og han kan oven i købet hente en app, hvor landmanden med mobil og app i hånden kan undersøge, hvornår han befinder sig på et areal, der er paragraf 3-beskyttet - det vil sige søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb. Omkring 10 procent af Danmarks areal falder ind under paragraffen.

RINGKØBING-SKJERN: Nye redskaber skal gøre det nemmere for landmænd at få overblik over, hvilke muligheder, regler og tilskud, der er til naturpleje.

Skeptisk formand

Formanden for Vestjysk Landboforening, Søren Christensen, hilser de nye værktøjer velkomne.

Han tvivler dog på, at de i sig selv vil få flere landmænd til at gå aktivt ind i naturpleje.

- Befolkningen ønsker mere natur i Danmark. Når landmændene står tøvende, er det på grund af regelsættet på området. Det, vi har brug for, er enkle redskaber; som det er nu, er der så mange indviklede regler, man skal leve op til, at mange står af, siger Søren Christensen.

- Vi håber, at politikerne vil kigge på regelsættet; som det er nu, er det for svært at arbejde med, og det skaber for stor usikkerhed, fastslår han.

Esben Lunde Larsen tror dog på, at de nye værktøjer vil komme landmændene til gavn.

- Med regeringens naturpakke gør vi det nemmere for landmændene at passe på vores fælles natur. Nu styrker vi informationen, så der er et positivt incitament til at pleje naturen, siger miljø- og fødevareministeren.