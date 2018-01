Formand: En idé man bør kigge på

Formand for Vestjysk Kørelærerforening, Laurids H. Christensen, ser positivt på ideen om at lave eftersyn af bilister.

- Det vil være en god idé. Lastbil- og buschauffører skal i dag til kontrol hvert femte år. Det behøver ikke nødvendigvis være det samme for bilister, men et eftersyn hvert 15. år, hvor kørekortet alligevel skal fornyes, kunne være en mulighed, siger han.

Han ser gerne, at alle danskere skal til et serviceeftersyn, når de kommer op i årene. Forslaget blev bakket op af hans kørerlærer i Holstebro Peter Mathiasen.

Videbæk/Tarm: Bent Ipsen fra Videbæk har været til kontrol hos en kørelærer i Holstebro for at få genopfrisket reglerne i trafikken og samtidig blive skarpere på, hvordan han kører i trafikken.

Langt fra idé til lov

Lastbil- og buschauffører er på kurser af en uges varighed. Dette er bestemt af EU, men hvis et lignende scenarie skal gøre sig gældende for bilister, skal der ikke være tale om et kursus over syv dage:

- Det kunne være fordelt over en weekend eller måske bare en hel dag. Her skulle bilisterne have en genopfriskning i førstehjælp og reglerne i trafikken. Det kunne bestemt være en mulighed, lyder det videre.

Selvom Laurids H. Christensen ser positivt på idéen, har han svært ved at se den ført ud i livet:

- Jeg tror ikke, at det er realistisk i øjeblikket. Det vil i hvert fald være meget op ad bakke. Hvis det skulle gennemføres og laves til en lov i Danmark, så ved jeg faktisk ikke, hvordan det skulle gøres, siger Laurids H. Christensen.