Forfatterpar er klar med næste bind i vikingetrilogi

Bork: Naturligvis skal receptionen holdes på Bork Vikingehavn, når Thorkild Skov og Birthe Skov Midtiby fejrer udgivelsen af Eldur, som er andet bind i deres vikingetrilogi Skovhuggerens Saga.

Receptionen foregår i gildesalen kl. 14.30-16. Her vil makkerparret fortælle om arbejdet med bøgerne - tredjebind er godt undervejs - og Birthe vil fortælle et lille udsnit af Eldur. Bagefter er der lidt godt til ganen og mulighed at købe den nye bog.Thorkild Skov og Birthe Skov Midtiby vil dog være at træffe på museet dagen igennem sammen med andre fra vikingemiljøet. De er selvfølgelig selv klædt i vikingetøj, og Thorkild Skov vil i dagens løb med venner fra kampgruppen Garm demonstrere våbenbrug og fortælle om våben og teknikker. Faktisk var det ham, der til krigerdage i Bork sidste år vandt holmgangsturneringen og dermed Borkspyddet.

Birthe Skov Midtiby er historiefortæller og har i skolen en time om ugen fortalt nordisk og græsk mytologi, helte- og kongesagn og eventyr fra hele verden.