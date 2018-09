Forfatteren fortæller om skabelsesprocessen

TARM: Torsdag 11. oktober klokken 19.00 gæster forfatter Anna Grue Tarm Bibliotek.

Det gør hun for at fortælle om de foreløbigt to bøger, hun har begået om den italienske kvinde Vittoria, der flytter til Danmark i 1950'erne og forelsker sig i lægen Ejnar.

Det er bøgerne "Italiensvej" og "De voksnes rækker", der er tale om.

Anna Grue fortæller blandt andet om, hvordan det er at arbejde med at skabe em kærlighedshistorie og et tidsbillede i samme arbejdsproces. De to romaner er ifølge pressemeddelelsen ret populære, og treeren er ventet i spænding.

Foruden bøgerne om Vittoria, er Anna Grue kvinden bag romanerne om Dan Sommerdahl - den skaldede detektiv. Ham har hun skrevet syv bøger om, siden hun debuterede som forfatter i 2006.

Billetter til foredraget kan købes hos Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne.

/exp