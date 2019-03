Forfatter Egon Clausen tog opgør med missionen derhjemme: - Far og jeg fandt hinanden til sidst

Han så sin far, en dag for snart 30 år siden, da han kiggede sig selv i spejlet. For radiomanden og forfatteren Egon Clausen var det der, han blev voksen. Hemmet-drengen tog et opgør med sin indremissionske baggrund, da han skrev en bog. Men alt er ikke sort-hvidt. Slet ikke for en mand, der ikke er bange for at sætte sindene i kog.