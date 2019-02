- De 125.000 kroner dækker cirka halvdelen, men vi har lidt penge i kassen, så jeg regner bestemt med, at udgravningen til banen begynder her i foråret, fortæller Henriette Qvist Pedersen.

Pay&Play

Dejbjerg Golf Klub har fået 54.666 kroner.

- Formålet med puljen var at få flere til at dyrke idræt. Vi har længe tænkt på at forbedre vores sekshullers bane, vores Pay&Play-bane. Både så den bliver mere indbydende, men også så den bliver mere handicapvenlig, fortæller Kurt Dalgaard, formand for golfklubben.

Klubben vil gerne have endnu flere til at spille golf, også folk med forskellige fysiske udfordringer.

- Vi har tænkt på, om vi kunne lave et samarbejde med Sundhedscenter Vest, siger Kurt Dalgaard.

Klubbens frivillige er godt i gang med at renovere sekshullers banen.

- Vi håber, at den er færdig omkring 1. april, forklarer Kurt Dalgaard.

Klubben blev i øvrigt glædeligt overrasket over tilskuddet.

- Vi fik alle de penge, vi søgte, fortæller Kurt Dalgaard.