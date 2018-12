FASTER-ASTRUP: Hvis der er noget, der kendetegner lokalsamfundet i Faster og Astrup, så er det, at man står sammen og altid finder en god og praktisk løsning.

Og det gjorde sig også gældende, da VUC skulle arrangere danskundervisning for de mange med østeuropæisk baggrund i området. Forstander på VUC, Hanne Vestergaard Kristensen, bor nemlig selv i Astrup, og hun vidste at hvis de nye borgere i området skulle komme til danskundervisning, så skulle det gøres så nemt som overhovedet muligt. Så der skulle arrangeres børnepasning, men hvordan er det lige man får dækket 14 torsdage ind?

- Så jeg ringede rundt til samtlige foreninger, om de kunne tage tre torsdage hver, og det tog ikke lang tid at få lavet den liste, fortæller Hanne Vestergaard Kristensen.

Kigger man ned over listen, så er det alle sammen steder, hvor man kan bruge sin fritid, og det er der en årsag til. Selv bruger Hanne Vestergaard Kristensen omkring 10 timer ugentligt på foreningslivet - og med egne ord: lidt med i det hele.

- Bagtanken var, at foreningerne skulle vise hvad deres sport var. Jeg er med i badmintonklubben, og når vi passer børnene, så tager vi dem med ned til badminton og viser det. Det samme med fodbold og gymnastik, og det er bare om at få dem med til sådan noget, forklarer Hanne Vestergaard Kristensen.

En anden forening, der er med, er Lygten og fredagsfamilier, der laver kristent børne- og ungdomsarbejde.

- Mange af de nye her er religiøse, uden at vide hvilke muligheder, der er i lokalområdet, forklarer Hanne Vestergaard Kristensen.

Lokalområdet er et af de steder i kommunen, der har størst andel indbyggere med østeuropæisk baggrund, og lige så langsomt begynder de at indgå i det lokale fællesskab. Allerede nu er der der flere tosprogede familier med til mor-barn-gymnastik, ligesom der også er flere med til fællestræningen "Sved på panden".

Og det er af afgørende betydning, at Faster-Astrup tager fat i de nye naboer, så de tosprogede ikke lukker sig ind i deres egne små samfund.

- Noget af det, vi lever højt på her i området, er den store flok frivillige, og for at kunne blive ved med det, skal vi have de nye med ind. Det er ikke fordi, de ikke vil være frivillige, men de er ikke vant til det, hvor de kommer fra. Og vi har behov for dem, for de sender børnene i skole her og handler ved købmanden, så det er vigtigt, at vi tager en snak med vores nye naboer, fastslår Hanne Vestergaard Kristensen.