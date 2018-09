Foreningen Tyskerhavnen trækker protest mod etagebyggeri

Hvide Sande: En enig bestyrelse for Foreningen Tyskerhavnen, der tæller 150 medlemmer, har trukket sin protest mod det planlagte etagebyggeri på Nørregade tilbage.

Det meddeler bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Olesen og Lars Søgaard.

Efter Dagbladets omtale af protesterne mod byggeriet trådte Tyskerhavnens bestyrelse sammen onsdag formiddag for at diskutere den indsigelse, som formand Bjarne Vejlgaard Nielsen havde indsendt på vegne af bestyrelsen.

Indsigelsen var ganske skarp i protesten mod byggeriet, som vil "virke voldsomt skæmmende for området", lige som "kolosserne" på tre etager vil "virke ekstreme". Vejlgaard skriver blandt andet, at det er "Foreningen Tyskerhavnen yderst uforståeligt, at kommunen overvejer at give tilladelse til opførelse af ejerlejligheder på bekostning af Tyskerhavnens overlevelse som "kultur-hotspot", grundet det unikke autentiske miljø, der forefindes lige netop her".

Protesten fra foreningen er imidlertid ikke faldet i god jord blandt samtlige 150 medlemmer, og bestyrelsesmødet er mundet ud i en beslutning om at trække foreningens høringssvar tilbage.

- Vi har ikke noget imod byggeriet på Nørregade. Foreningen skal kun beskæftige sig med ting, der direkte har med havnen at gøre, siger Jørgen Olesen og Lars Søgaard fra bestyrelsen.

Teknik- og miljøudvalget har bestemt, at tilkørselsvejen til byggeriet skal ske fra Nørregade og ikke ad vejen, der går ned forbi Tyskerhavnen. Det betyder, at byggeriet ikke vil medføre øget trafik ved havnen.

Spekulationerne om, hvorvidt det kunne resultere i, at der ville blive inddraget areal til slæbesteder, er derfor også ubegrundet, siger de to bestyrelsesmedlemmer.

Tyskerhavnen er populær hos turisterne, der sætter pris på at opleve en stadig fungerende fjordhavn.

Jørgen Olsen og Lars Søgaard slår fast, at havnens fiskere lever fint med at være genstand for opmærksomheden.

- Vi er ligeglade med, at der sidder nogen og kigger ned på os. Vi har da heller ikke noget imod, at der kommer nogen og køber en sild. Og det er jo heller ikke værre, end at de også sidder på Nørresande og kigger på os, siger de to bestyrelsesmedlemmer.

De har personligt ikke noget imod udvikling, når blot udviklingen ikke betyder indskrænkninger på Tyskerhavnen.

Tyskerhavnens formand Bjarne Vejlgaard Nielsen er bosat på Nørresande, hvor en række beboere og grundejerforeningen har indsendt protester mod etagebyggeriet på Nørregade. Det har fredag ikke været muligt at træffe Bjarne Vejlgaard Nielsen for en kommentar.

Foreningen holder lørdag formiddag ordinær generalforsamling.