Foredrag med jægersoldat

Rækker Mølle: Hvad skal der til for at blive jægersoldat? Hvordan er livet efter nåleøjet? Det er et par af de emner, som tidligere jægersoldat, Flemming Grene Thomsen, vil komme ind på, når han fredag 9. februar holder foredrag i Rækker Mølle Minihøjskole. Han er født og opvokset i Karstoft og gjorde tjeneste i Jægerkorpset i seks år. I den periode blev han udnævnt til kaptajn og var på flere missioner i Afghanistan, inden han sluttede sin militære karriere til fordel for et civilt job. For to år siden flyttede han tilbage til Karstoft sammen med sin familie.

Alle seniorer er velkomne i Minihøjskolen til en spændende formiddag kl. 9.30-11.30.

