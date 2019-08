Foredrag: Vigtigt at blive forundret

Tarm: Jørgen Carlsen har opfundet et nyt ord - forundringsparathed. Det fortæller han om i Tarm Kirkehus 27. august klokken 19.00.

Forandringsparat. Det har vist alle hørt efterhånden - og ikke altid i forbindelse med noget positivt. Tidligere forstander på Testrup Højskole, Jørgen Carlsen, har fundet på et andet ord - et ord, der fortæller om, hvor vigtigt det er, at vi stimulerer vores fornemmelse for livets underforståede under. Han kalder det for forundringsparathed.

Børn er født forundringsparate. Det triste er, at evnen til at blive forundret svækkes med alderen hos mange.

Jørgen Carlsen er idéhistoriker og er i 2017 fratrådt som forstander for Testrup Højskole efter mere end 30 år på posten. Han er medredaktør på Højskolesangbogen, klummeskribent i Kristeligt Dagblad og var medlem af Etisk Råd fra 2011-2016.

Entré er inklusive kaffe.

Nb. Foredraget er desværre annonceret forkert til 28. august i det uddelte aktivitetshæfte. Den rigtige dato er tirsdag 27. august.