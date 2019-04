Forældre og personale: Svært at spare mere på skoler og dagtilbud

RINGKØBING-SKJERN: Opgaven ser noget svær ud, når der skal findes besparelser på børne- og familieområdet. For spørger man rundt, så er der ikke meget at spare på. De lavthængende frugter er taget, som udvalgsformand Trine Ørskov forleden sagde til Dagbladet, hvor hun også forklarede, at det vil komme til at gøre ondt. Det er et billede, der vækker genkendelse rundt omkring i kommunen. Området er nemlig gennem de seneste år gennemgået grundigt for at finde besparelser.

- Rengøringen har været et problem gennem flere år. Der er pædagogisk personale, som gør rent, efter at rengøringen har været der, fordi de ikke vil være det bekendt overfor børnene. Så er vi nede i, at der er sparet, hvor vi kan, siger BUPL-fællestillidsmand Lisbeth Jakobsen, der frygter for normeringen.

- Har man set den TV-dokumentar, der hedder "Hvem passer vores børn", så gælder det også i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor det er svært at få det til at nå sammen i ydertimerme. Fra klokken 15 kan pædagogisk personale være alene med 12-15 børn på en stue. Så kan det være svært med nærhed og omsorg, og der går man på kompromis med fagligheden, forklarer Lisbeth Jakobsen.

Hos Danmarks Lærerforening Fjordkredsen er man heller ikke specielt optimistiske.

- Jeg ved ikke hvor de vil finde besparelserne, lyder det fra kredsens formand, Kirsten Busk.

Nu handler det om at finde besparelser på småbeløb og håbe på, at mange bække små stadig kan blive til en å.

- Vi må se, hvad vi kan undvære, for at vi stadig kan sende kompetente elever videre i uddannelsessystemet, konstaterer Kirsten Busk.