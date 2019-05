Forældre og børnehaven havde næsten opgivet håbet: Autisten Noah kan alligevel begynde i almindelig skole

ASTRUP: Far og søn brygger morgenkaffe. Sådan er det hver dag. Men lige i dag har far Heine Clausen lidt travlt med at komme ud af hoveddøren. Så Noah behøver ikke at hjælpe mere i dag. Beskeden får Noah til at smelte sammen. Han græder, skriger i 45 minutter, mens far Heine med flad hånd holder ham væk fra kaffen. Det, der skulle få far hurtigere ud af døren, gjorde det stik modsatte.

Autister har det nemlig svært med pludselige skift. Noah var ingen undtagelse, fandt Heine Clausen ud af den morgen. Så var det godt med en livline. Livlinen hedder Karin Bakmand og er Ringkøbing-Skjerns eneste autismekonsulent. Lige der hjalp hun med over et par uger at udfase kafferutinen, så Noah godt kunne undvære at være med.

Over de seneste to år har hun klædt familien på til at have en søn med autisme, ligesom hun har vejledt pædagogerne i børnehaven. Det er især konsulentens fortjeneste, fordi hun har givet forældrene værktøjer at hjælpe til Noah, at Noah nu kan begynde i en almindelig folkeskole til sommer, mener forældrene.

- Vi er glædeligt overrasket over, at han kan begynde i almindelig skole. Og så længe han kan være der, kan han lære noget af de andre børn socialt. Så må vi se, om han kan være der i alle år, eller det er til eksempelvis tredje klasse, siger mor Lene Clausen.