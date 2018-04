Forårsrent i Skjern

Skjern: Affaldspatruljen fra Skjern Udviklingsforum rykker søndag 22. april igen ud. Foråret er sæson for hovedrengøring, og Skjern skulle gerne fremstå indbydende, forårs- og sommerklar.

Derfor er det nødvendigt at give naturen og bymiljøet en håndsrækning og fjerne det henkastede affald, som ødelægger indtrykket af byen både for fastboende og for gæster.

Skjern Udviklingsforum har igen i år valgt at deltage i den landsdækkende affaldskampagne, der foregår 22. april fra kl. 10 med start fra Borgerservice på Finderupsvej 9.

Koordinator Frede Haukrogh håber at mange vil bruge et par timer på at rydde op i byen. For at kunne planlægge ruterne, så mest muligt af byen dækkes, vil arrangørerne meget gerne have forhåndstilmelding, men man kan også vælge at dukke op på dagen.