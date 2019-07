For mange tager chancen og kører bil med sprit i blodet

Sidste år sigtede Midt- og Vestjyllands Politi 130 personer for spritkørsel i juni og juli måned. Nu skal en ny kampagne og mere kontrol få bilisterne til at lade bilen stå, når de har drukket alkohol.

Ringkøbing-Skjern: Alt for mange tager chancen og kører bil, selv om de har drukket

Det viser en undersøgelse lavet af Epinion for Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden.

Helt præcist siger 11 procent, at de har sat sig bag rattet, selv om de var usikre på, om promillen var for høj. Det er især de unge mænd, der kører bil med alkohol i blodet, mens kvinderne er langt bedre til at lade bilen stå.

De nye tal kommer samtidig med, at Rådet for Sikker Trafik, Trygfonden og 72 kommuner - blandt dem Ringkøbing-Skjern - skyder en ny kampagne i gang, hvor man opfordres til at blande sig, hvis en person vil køre hjem efter en sommerfest med alkohol.

Sideløbende sætter politiet ind med ekstra spritkontrol.

Midt- og Vestjyllands Politi sigtede sidste år 130 personer for spritkørsel i det midt- og vestjyske. Når tallet er så højt i sommermånederne, skyldes det blandt andet, at folk tager bilen hjem fra grillfester, by- og havnefester, strandtrure og festivaler.

- Er man det mindste i tvivl om sin promille, så lad bilen stå. Hvert år sker der ulykker, som kunne være undgået, siger Liv Knoblauch Kofoed-Jensen, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.