For lidt samfundstjeneste giver fængselsophold

29-årig manglede trods velvilje at levere 71 timers samfundstjeneste.

Den 29-årige måtte derfor en tur i retten, hvor han forklarede, at han i foråret 2018 var optaget af et større personligt projekt, der gjorde ham stresset på grund af mange arrangementer. Desuden oplevede han at have en dårlig kommunikation med sin sagsbehandler, der satte ham til at muge ud i en stald uden eksempelvis handsker, hvilket han fandt ydmygende.

I december 2017 fik han en dom på tre måneders fængsel for blandt andet hæleri og besiddelse af narkotiske stoffer. Dommerne valgte dom at gøre straffen betinget, hvis ellers den 29-årige holdt sig fra kriminalitet og udførte 80 timers samfundstjeneste.

Ikke flere chancer

Men den 29-årige ønskede at udføre sin samfundstjeneste et andet sted, understregede han.

Kriminalforsorgen havde dog påpeget over for retten, at manden allerede havde haft tre forskellige samfundstjenestesteder. Ligesom han gentagne gange var udeblevet fra møder og samfundstjeneste trods flere henvendelser.

Så retten valgte, at fængselsstraffen på de tre måneder skal afsones i stedet for. Den 29-årige fik dom lidt rabat for de syv timers samfundstjeneste, som han har udført. Derfor bliver antallet af dage i fængslet på 82 i alt.