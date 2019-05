Folketingsvalget kom på tværs af Herborg-borgeres tur til Christiansborg

Herborg: Anført af de to indædt kæmpende mastemodstandere Bent K. Søndergaard og Niels Henrik Vad var en 15 mand stor delegation af Herborg-borgere i dag på Christiansborg.

De var taget af sted fra Herborg med bus klokken syv i morges i den hensigt at følge det åbne samråd i Folketingets energiudvalg, hvor energiministeren klokken 15 skulle svare på en række spørgsmål om Viking Link.

Nogle af spørgsmålene var udsprunget af Søndergaard og Vads foretræde for udvalget for 14 dage siden, hvor de argumenterede imod Viking Link-forbindelsen, som nødvendiggør opførelsen af Vestkystforbindelsen og dermed master og luftledninger gennem Herborg. Det var i øvrigt deres andet foretræde for udvalget.

Men statsminister Lars Løkke Rasmussen kom på tværs. Da han gik på Folketingets talerstol og udskrev folketingsvalget, blev der samtidig trykket på stopknappen for alt normal parlamentarisk arbejde på Christiansborg. Udvalgsmødet klokken 15 blev aflyst.

- Vi nåede lige at komme ind i folketingssalen, da Løkke udskrev valget, fortæller Bent K. Søndergaard og fortsætter:

- Udskrivelsen af valget er både godt og skidt. Hvis han havde gjort det en dag tidligere, kunne vi have sparet os turen til København, men det er også godt, for nu kommer der måske en ny regering. En ny energiminister kan få nemmere ved at håndtere sagen om Viking Link, fordi vedkommende ikke vil være fedtet ind i den, som Lars Christian Lilleholt er. Det tror vi da. Vi glæder os til en ny person på posten.

Herborg-borgerne har fået løfte om, at Enhedslisten vil indkalde den kommende energiminister til samråd om Viking Link.

- Så er vi klar én gang mere. Men det er klart, at der går mere tid, hvor Energinet arbejder videre med Viking Link og Vestkystforbindelsen som om, intet var hændt, og det er ærgerligt for os, siger Bent K. Søndergaard.

Inden besøget på Christiansborg blev frokosten i form af stegt flæsk indtaget på den legendariske Restaurant Rio Bravo. Karina Due fra Dansk Folkeparti stod for første del af rundvisningen på Borgen, men måtte afbryde turen for at tage sig af valgkampen. Heldigvis fik en sekretær fra Enhedslisten arrangeret det således, at Henning Hyllested kunne tage over.

- Så vi fik en rundvisning af begge fløje på Christiansborg, men nu er Niels Henrik og jeg efterhånden ved selv at kunne finde vej rundt derinde, siger Bent K. Søndergaard.