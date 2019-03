Folketingsmedlem: Et fælles oplæg er afgørende

Skjern: Den nuværende nationalparklov giver kun mulighed for fem nationalparker i Danmark.

En af dem skulle have været Nationalpark Skjern Å, men de planer blev stoppet i 2012, selvom man var så langt, at Dronningen var inviteret til åbningen.

Hvis et flertal i Folketinget skal stå bag en sjette nationalpark omkring Skjern Å og skaffe penge til sådan en park, skal der komme et fælles oplæg fra lokalområdet.

Det er alle parter enige om.

Hvis der bliver enighed om et fælles oplæg lokalt, baseret på frivillighed, så vil der også være velvilje blandt politikerne på Christiansborg.

Det vurderer det lokale folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti, Dennis Flydtkjær, Herning, der selv deltog i borgermødet i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter onsdag aften.

- Det er overordentlig positivt, at der bliver arbejdet ud fra en frivillig deltagelse i projektet. Hvis der kommer et fælles oplæg her fra området, så vil der blive set med velvillighed på projektet på Christiansborg. Sidste gang var der tale om en færdig skitse, hvor det var alt eller intet. Med et færdigt oplæg vil staten nok også finde nogle penge, men det er for tidligt at sige noget om, hvor mange penge, der vil følge med, siger Dennis Flydtkjær.

Han peger i øvrigt på, at erfaringerne fra de fem nuværende nationalparker har vist, at landmænd ikke behøver at frygte for øget regulering i en nationalpark.