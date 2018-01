Folkemødefesten fortsætter: Vil bruge godt en million de kommende tre år

Ringkøbing-Skjern: Selv om viceborgmester Søren Elbæk (S) godt er klar over, at beslutningen om at flytte til Ringkøbing-Skjern "ikke bliver taget på havnekajen i Allinge en solskinsdag i juni", så er han overbevist om, at Folkemødet på Bornholm er et godt sted at markedsføre kommunen.

Derfor er han glad for, at et enigt erhvervs- og vækstudvalg netop har sagt ja til en en tre-årig bevilling på 1,2 millioner kroner, som skal sikre deltagelsen i Folkemødet i 2018-20.

Med bevillingen er der ikke bare sat penge af til, at kommunen kan brande sig overfor tilflyttere, men også til at øge sammenhængskraften og sætte dagsorden under det fire dage lange Folkemøde.