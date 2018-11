Folkemøde bliver en billigere omgang for Ringkøbing-Skjern

Ringkøbing-Skjern: 350.000 kroner. Så mange penge havde Ringkøbing-Skjern Kommune sat af til udgifter i forbindelse med næste års Folkemøde på Bornholm. Men der bliver kun brug for en brøkdel af budgettet.

Det fastslår borgmester Hans Østergaard (V), efter at det på et møde i erhvervs- og vækstudvalget er besluttet at sadle om.

- Vi kommer til at drosle ned til næste år. Det skyldes, at Foreningen Folkeskibet har nedlagt sig selv. Og da mange af vores aktiviteter og dermed også udgifter var lagt dér, så skal vi gribe tingene an på en anden måde, siger han.

Det er besluttet, at kommunen skal have en teltplads på Folkemødets energiområde, hvor kommunens energisekretariat skal sælge kommunens grønne ambitioner. Her kan de blandt andet fortælle om målet om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2020 og det stort anlagte Westwind24-projekt, der skal sende elbiler på ræs rundt om Ringkøbing Fjord og samtidig udvikle sig til en begivenhed, hvor transportbranchen, forskere og andre mødes for at diskutere udviklingen af elbiler.

Ifølge Hans Østergaard vil politikerne forsøge at blive paneldeltagere i debatter om emner, der er relevante for Ringkøbing-Skjern - udover energi kunne det være turisme.

Præcist hvor mange penge fra budgettet, der bliver brug for, er uvist. Men leje af en teltplads, transport af relevante politikere og embedsfolk og overnatning betyder, at der langt fra bliver brugt de 350.000 kroner, der var sat af til begivenheden på klippeøen.