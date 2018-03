Folkekrav blev hørt: Skjern får to timers parkering

Skjern: Skjerns protest over kun en halv times parkering på Østergade og Bredgade er blevet hørt af politikerne.

Teknik- og miljøudvalget har i eftermiddag vedtaget, at parkeringstiden på de to gader skal forlænges til to timer.

- Nu har vi givet dem noget ekstra tid, og så håber vi, at det løser deres problemer, siger udvalgsformand John G. Christensen(S).

Faktisk havde forvaltningen indstillet til politikerne, at parkeringstiden kun skulle forlænges til en time, og at der skulle gives afslag på ønsket om at få hele tre timers parkering.

Forvaltningen skrev: "Det konkrete ønske om at ændre tidsbegrænsningen fra 30 min til 3 timer langs Østergade og Bredgade, kan ikke anbefales gennemført, idet det vurderes at være ødelæggende for den udskiftning, der er behov for i en centerby. På de pågældende strækninger bør der sikres en forholdsvis stor udskiftning, som tilgodeser bilister der kun har korte ærinder."

Men politikerne ville det altså anderledes.

Et flertal bestående af John G. Christensen(S), Irene Lund Pedersen(S), Ole Nyholm Knudsen(V) og Niels Rasmussen(SF) stemte for to timers parkering. Tre medlemmer, nemlig Svend Boye Thomsen(V), Hans Pedersen(KD) og Jørgen Byskov(DF), stemte for at give tre timers parkering.

Skjern Handelsforening havde indsamlet 3.802 underskrifter for at opnå kravet behandlet politisk.

I Skjern Handelsforening hilser man parkeringstiden på to timer meget velkommen, også selv om ønsket egentligt var tre timer.

- Vi er meget glade for, at vi har fået hævet parkeringstiden fra 30 minutter til to timer. Det gør jo en kæmpe forskel på, hvad man kan nå, når man parkerer i Østergade og Bredgade. Ønsket om de tre timer var for at gøre det let at huske, da det så ville være tre timer i hele byen, foruden de steder, hvor der er fri parkering. Men to timer er vi bestemt også meget tilfredse med, særligt efter at administrationen i sidste uge kom med meldingen om, at de anbefalede en time, siger bychef Mette Christensen.