BORK: Onsdag 15. august rykkede borgmester Hans Østergaard kontoret ud af rådhuset og ind på Bork Kro. Og det gav i den grad borgerkontakt. Faktisk i en sådan grad, at der måtte kønumre til, står der i en pressemeddelelse.

- Det har været en god oplevelse, hver gang vi har været ude på åbent borgmesterkontor, men det var helt forrygende at opleve, hvor mange mennesker, der valgte at slå vejen forbi for at hilse på og for at tale om alt fra integrationen af østeuropæiske tilflyttere til infrastruktur og vedligeholdelse af surf-stranden i Bork, siger borgmester Hans Østergaard i pressemeddelelsen.

Tidligere har borgmesteren haft åbent borgmesterkontor i Hoven og Hee. Hvor, det afvikles næste gang, er endnu ikke besluttet. /exp